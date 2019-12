Es inevitable que cada año por estas fechas millones de niños alrededor del mundo interroguen a sus padres sobre la existencia de Santa Claus, el viejito bonachón de las barbas blancas y las ropas rojas ribeteadas de armiño que visita las casas por Navidad.

Santa Claus, Papá Noel o San Nicolás son algunos de los nombres que recibe uno de los personajes más queridos en la época de Navidad. Cada año, la ilusión por este personaje estalla y se expresa de diferentes maneras según las familias y los países.

A decir verdad, grandes y chicos nos hemos formulado o escuchado esta pregunta en alguna ocasión, pero ¿Cómo nace este querido personaje?

La tradición de su existencia se remonta a siglos atrás. La historia del origen es mítica y tiene relación con la figura inspirada en el obispo cristiano Nicolás de Mira, quien vivió en el siglo IV en Anatolia, Turquía, y que a la fecha posee más de dos mil templos en tributo a él por mundo.

Nicolás era hijo de una familia acomodada, pero él destacó por su sencillez y servicio hacia los demás. Al fallecer sus padres, repartió sus bienes entre los necesitados y se encomendó a la religión para ordenarse como sacerdote.

En torno a su figura destacan historias de milagros y sus bondades para con los niños y la gente pobre. (Fuente: vanguardia.com.mx)

Conocido en Oriente: San Nicolás de Mira y en Occidente:San Nicolás de Bari

El cambio a Santa Claus

La historia y celebración se comenzó a propagar de la mano de Santa Claus, con el personaje gordo, barbón y de rojo tras una ilustración realizada en 1870 por el dibujante alemán-estadounidense Thomas Nast sobre la base de un poema de Clement Moore. Se cree que su creador se basó en las vestimentas de los obispos de viejas épocas para crear este San Nicolás, que en ese momento ya nada tenía que ver con San Nicolás de Mira.

Santa Claus

Santa Claus ha sido utilizado ampliamente como herramienta comercial. Fue a fines del siglo XIX, a partir de un anuncio estadounidense de la Lomen Company, empresa estadounidense del sector frigorífico, que se incorporó la tradición de que Papá Noel procedería del Polo Norte; y se popularizaran los renos navideños como medio de trasporte.

Como guía para formular una respuesta, muchos padres toman de ejemplo la carta que Francis Pharcellus Church, editorialista del diario The Sun, escribió a una niña de 8 años en el año 1897 en respuesta a su pregunta: ¿Existe Santa Claus?. Aquí un extracto de la respuesta.

"Sí Virginia, Santa Claus existe. Es tan cierto como que existen el amor, la generosidad y la lealtad; y ya sabes que abundan y le proporcionan a tu vida la mayor belleza y alegría. ¡Ay! ¡Qué triste sería el mundo si no existiera Santa Claus! Sería tan deprimente como si no hubiera Virginias. Porque entonces no conoceríamos la fe de los niños, ni la poesía, ni la fantasía que hace tolerable esta existencia. No podríamos disfrutar, excepto de lo que pudiéramos sentir y ver. Se apagaría la luz eterna con la que la infancia ilumina el mundo."

“¡No creer en Santa Claus! ¡También podrías no creer en las hadas! Podrías hacer que tu papá contratara a hombres que, en Nochebuena, vigilaran todas las chimeneas para atrapar a Santa Claus; pero aunque no lo vieran descendiendo por una de ellas, ¿eso qué probaría? Nadie ve a Santa Claus, pero eso no quiere decir que Santa Claus no exista. Las cosas más reales del mundo son aquellas que ni los niños ni los adultos podemos ver”.