Profesora usa peculiar disfraz para enseñar anatomía a sus alumnos y causa furor en redes [VIDEO]

Captar la atención de los niños en una clase no es tarea fácil. Esto lo sabe muy bien Verónica Duque, una docente de 43 años, que se ha vuelto famosa en Facebook y otras redes durante las últimas horas, luego de que se difundieran una serie de imágenes que muestran la singular idea que tuvo para darle una lección de anatomía a sus alumnos de 8 y 9 años, del Colegio María Teresa Íñigo de Toro de Valladolid, en España.

Fue el esposo de esta profesora, que imparte clases de Lengua Española, Inglés, Arte, Ciencias Sociales y Naturales, el que compartió una serie de fotos en su cuenta de Twitter en las que se ve a la profesora vistiendo una curiosa malla de cuerpo entero con un peculiar diseño de los músculos, y del aparato respiratorio y digestivo del cuerpo humano.

Según explicó la docente a algunos medios locales, decidió usar este curioso traje porque quería captar la atención de sus pequeños alumnos para que entiendan bien la lección de anatomía, por lo que decidió que lo mejor para explicar el cuerpo humano por dentro era que los alumnos lo vieran en 3D, señaló La Vanguardia.

“Me salió por casualidad este verano una publicidad de un bañador en AliExpress. Como siempre estamos pensando en cómo hacer las clases más motivadoras, pues pensé que no estaría mal. A los niños les cuesta mucho imaginar las cosas en tres dimensiones por mucho que lo vean en vídeos o libros. Me pareció buena idea y me compré las dos piezas de las mallas en septiembre. El disfraz lo he tenido guardado en el armario hasta que me tocó dar este tema el lunes en la clase de naturales”, comentó la maestra al medio citado anteriormente.

El video y las fotos de la maestra dando clase con su peculiar traje no tardaron en hacerse virales en Facebook, luego de que su esposo las compartiera en su cuenta de Twitter junto a un mensaje en que la felicita por su innovadora idea para hacer cada vez mejor su trabajo.

Mira el video viral:

“Muy orgulloso de este volcán de ideas que tengo la suerte de tener como mujer. Hoy ha explicado el cuerpo humano a sus alumnos de una manera muy original. Y los niños flipando. ¡Grande Verónica!”, se lee en el post de la publicación, que ha causado diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de Facebook y Twitter.