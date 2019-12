Realmente conmovedor. A través de Facebook se dio a conocer la historia de Zeus, el fiel compañero de una familia que reside en Montana, Estados Unidos. El can fue secuestrado en Julio de este año; y, posteriormente, el delincuente fue atrapado junto al perro a 3000 kilómetros de su hogar. Este particular caso se volvió viral en Facebook por el ingenioso método que usó la familia para traer de regreso a Zeus ¿Cómo regresó el can a su hogar? Aquí te lo contamos.

Zeus fue arrebatado de su familia el pasado mes de Julio. Gracias a un chip implantado en su collar, sus dueños lograron dar con el paradero de su querida mascota. Este, junto a su secuestrador, fueron ubicados en Virginia del Este. La policía local intervino y el hombre fue arrestado; pero quedaba una interrogante ¿Cómo iba a regresar Zeus a su hogar?

El can pesa 33 kilogramos, por lo que no se le es permitido viajar vía aérea, la única forma de regresar a Zeus con su familia era mediante un viaje terrestre. El lugar donde fue encontrado quedaba a 3000 kilómetros de distancia de su hogar. Mediante Facebook se dio a conocerla historia, y un grupo de animalistas se animó a ayudar a la familia.

30 voluntarios se apuntaron para apoyar la causa. Se ideó una ruta terrestre para llevar a Zeus de regreso a casa. Esta consistía en trasladar al can de ciudad en ciudad, en autos diferentes; fue así como el plan de acción se materializó en 4 días. Vía Facebok coordinaba en qué lugar se daría la posta al siguiente voluntario, además compartían actualizaciones sobre la ruta y el camino.

Finalmente, Zeus llegó sano y salvo a su hogar. Sus dueños tuvieron un efusivo recibimineto, el cual se volvió viral en las redes sociales. Aquí te dejamos el conmovedor video, y no olvides revisar nuestra galería de fotos en la parte superior de la nota.