Tocará tu corazón. A través de Facebook se compartió un video viral que cautivó a miles de usuarios, luego que una joven se grabó bailando junto a su perro una recordada escena de la película ‘Dirty Dancing’ protagonizada por los actores Patrick Swayze y Jennifer Grey.

Una muchacha, amante de los animales, adoptó un perro de raza Golden retriever que fue encontrado en deplorables condiciones por los trabajadores de un albergue. Con el tiempo se volvieron inseparables y realizan divertidas actividades, las cuales una causó sensación en Facebook.

Un día, la chica aprovechó su descanso para ver su cinta favorita que es conocida como ‘Dirty Dancing’ o ‘Baile caliente’, mientras su adorada mascota la acompañaba y se mantenía sentado en el mueble.

De pronto, ella tuvo una ingeniosa idea y cargó al protagonista del viral de Facebook para imitar la romántica coreografía de los artistas estadounidenses al ritmo de la canción ‘(I’ve Had) The Time of My Life’.

Para comenzar con el baile, primero pidió ayuda de un integrante de su familia, con el objetivo que grabe el divertido momento con el perro y después subirlo a Facebook. La mujer junto a su mascota se desplazaba de un lado a otro, entretanto daban vueltas despacio acordes a la música

“¿Tienes tu pareja de baile perfecta?”, colocaron en la descripción de las imágenes de Facebook divulgadas por una conocida página de animales, donde obtuvieron más de 300 mil reproducciones y se volvieron tendencia rápidamente. Varios usuarios dejaron en evidencia su entusiasmo por querer copiar la ingeniosa idea de la joven para pasar un entretenido tiempo con el can.