Editó ingenioso video para decirle a sus padres que había reprobado varios cursos [VIDEO]

En YouTube se ha compartido un video que se ha vuelto viral y ha desatado la risa de miles de internautas, pues muestra el curioso mensaje de un adolescente, el cual editó este material audiovisual para decirle a sus padres que había reprobado varios cursos en el colegio. El clip no tardó en hacerse tendencia en diversas redes sociales.

Jeremías Paletta, un adolescente argentino de 17 años, reprobó cuatro cursos en el colegio, los cuales tendrá que volver a llevar en verano. Por este motivo, el muchacho no tenía idea de cómo darles a sus progenitores esta noticia, pues sabía que se iban a enojar y lo iban a castigar duramente.

Así que decidió hacer un video con estadísticas respecto a acciones negativas en chicos de su edad para que el hecho de haber reprobado no se vea tan grave. “En una encuesta en 2012 se descubrió que el 22% de los jóvenes fuman en Argentina”, es la primera frase que se puede ver en el clip.

Seguidamente muestra otros datos referentes a temas como: el consumo de alcohol, de drogas y la delincuencia juvenil. En los segundos finales del material audiovisual por fin anuncia que va a llevar materias en febrero y les ruega a sus padres que no se enojen.

Mira el video viral

“Las notas las entregaron la última semana de clases. Ahí fue cuando me enteré que me llevaba cuatro a febrero y dos a diciembre, y no sabía cómo decirles a mis papás sin que se enojaran. Así que intenté hacerlo de una forma cómica, para que llevarme cuatro a febrero no parezca la gran cosa en comparación con otras cosas”, explicó Jeremías Paletta en una conversación con Infobae.

Sin embargo, el video, que se volvió viral, no cumplió su función, pues al verlo viral ambos se enojaron y lo castigaron, prohibiéndole el acceso a su computadora.

Este clip fue compartido originalmente en Twitter por la hermana de Jeremías, pese a esto, se ha difundido en otras plataformas como YouTube y Facebook, generando todo tipo de reacciones y comentarios entre miles de usuarios.