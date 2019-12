Ahora es viral en YouTube. Impactante video de la presentación de ilusionista en el programa Got Talent España ha dado la vuelta al mundo. Este programa concurso es reconocido por presentar grandes actos de canto, baile, magia, entre otros ámbitos. Sin embargo, no siempre sale todo como esperado, y en esta ocasión casi cobra la vida de un participante. El insólito video ya es tendencia en España y sigue sumando visitas. ¿Quieres saber lo que pasó? Acá te lo contamos.

El pasado trece de diciembre, en una de las galas de presentación de Got Talent España, se presentó Pedro Volta, reconocido ilusionista Español, los jueces se mostraban emocionado por ver el show que el hombre tenía preparado para mostrar. Se trataba de un truco muy complicado: Volta se encerraría en una caja llena de agua y tendría que liberarse por si mismo dentro del tiempo de tres minutos. El video se volvió viral en YouTube, pues muestra el momento exacto en el que los encargados del programa tienen que intervenir para que el participante no salga herido.

Si bien es cierto, el escapismo y los trucos de esta índole se refuerzan en la ansiedad de la espera y la tensión de la situación, ninguno de los jurados o espectadores pensó que Volta realmente estaba luchando por salvar su vida. El truco empezó de forma correcta, el ilusionista se mostraba confiado en sus habilidades y parecía que iba a salir victorioso.

Después de un par de minutos, el jurado empezó a preocuparse por el participante. El ilusionista no podía salir de la caja; y, en un punto, sacó la cabeza para tomar aire. Es en este momento en el que la producción intervino el acto, pues al hombre se le veía desencajado y a punto de perder la conciencia. Un canal de noticias en YouTube logró captar las imágenes del programa en vivo y las subió a la plataforma, actualmente cuenta con setenta mil visitas.

Las imágenes son realmente impactantes y pueden resultar hirientes; sin embargo, el mago pudo recibir la atención médica necesaria al instante y se recuperó en el acto. Múltiples comentarios en el video original de YouTube señalan que este tipo de actos no deberían ser tan avezados, pues no vale la pena arriesgar la vida por un concurso. Si deseas ver el video original acá abajo de lo dejamos, no olvides revisar nuestra galería en la parte superior de la nota.