Gigantesca ballena emerge a pocos metros de la embarcación de un grupo de turistas [VIDEO]

Inesperado final. Un reciente video viralizado en YouTube muestra el increíble encuentro de una ballena con un grupo de turistas que paseaba en altamar. El impactante momento fue captado por la cámara de uno de los viajeros, quien fue sorprendido por el enorme cetáceo que emergió de las profundidades del océano en Estados Unidos.

“La naturaleza nos ofrece momentos espectaculares”, es la descripción que se lee en la publicación de YouTube que ha sido muy comentada por usuarios de México, Estados Unidos y España. Actualmente, el video viral tiene más de un millón de reproducciones y cientos de comentarios.

¿Qué ocurrió? Tal como se puede observar en el video grabado por una de las personas que iba a bordo de la embarcación, una gigantesca ballena emergió del agua, dejando notar su aspecto. Miles de usuarios de YouTube quedaron encantados al ver la filmación que se ha vuelto tendencia en las redes sociales.

“Qué asombroso avistamiento de ballenas”, “Me encantó, quisiera tener una experiencia similar”, “Yo veo semejante animal saliendo del agua y me muero ahí mismo", fueron algunos de los comentarios que los usuarios compartieron en YouTube.

Si quieres ver algunas imágenes virales de YouTube del momento en que la gigantesca ballena sale sal mar, te invitamos a revisar nuestra galería de fotos. Recuerda que para ver las imágenes, lo único que debes hacer es deslizar cada una de ellas hacia la izquierda.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que en YouTube se difunde un video sobre el avistamiento de ballenas. Algunos usuarios revivieron este viral en que una enorme criatura del mar sorprendió a un pescador.

#SundayMorning #SundayFunday #SundayThoughts #pazar A humpback whale launches itself into the air close to an unsuspecting fisherman in Monterey Bay, California 🐳🐳🐋 pic.twitter.com/BWxITQpIlA