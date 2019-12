Ciclista maneja a toda velocidad a través del desierto y termina cayendo en campo de cactus [VIDEO]

En Facebook se ha compartido un video que se ha vuelto viral y ha sorprendido a miles de internautas, pues muestra el momento exacto en el que una joven pasea en bicicleta por un desierto, sin imaginar que por el exceso de velocidad acabaría cayendo en un campo de cactus. El curioso hecho se hizo tendencia rápidamente en diversas redes sociales.

Una pareja de novios decidió pasear en bicicleta por un desierto en Arizona, Estados Unidos, sin imaginar que todo acabaría de la peor manera, pues uno de ellos sufriría un terrible incidente luego de impactar contra una enorme cantidad de puntiagudos cactus.

En los primeros segundos del video que se hizo viral en Facebook se puede ver como el hombre toma su celular y graba el recorrido de su pareja sobre su bicicleta. Solo un instante después, la confiada muchacha va a toda velocidad sobre su vehículo, pero pierde la estabilidad y termina desviándose hacia un pequeño campo cubiertos de espinosas plantas.

Tras levantarse del suelo, la joven comienza a quejarse de dolor, pues se da cuenta que varios cactus se habían incrustado en su cuerpo. Los más grandes se clavaron en su en su pecho y cuello. Al ver esto, su pareja tomó una pequeña rama para intentar sacárselas.

Mira el video viral de Facebook

Luego de unos dolorosos minutos, el chico logró quitar todos los cactus y espinas del cuerpo de la joven, quien se quejó constantemente por el intenso dolor que sentía. Este insólito clip se publicó en Facebook y ha obtenido miles de reproducciones, generando todo tipo de reacciones entre gran cantidad de internautas.

Algunos de los comentarios más destacados del video fueron: “Pobre chica, no me imagino el terrible dolor que debe haber sentido”, “Es por ello que tenemos que tener cuidado cuando manejamos bicicleta, sobre todo en un lugar así”, “Una vez también me clave varias espinas de un cactus al caer en un jardín. Es un dolor terrible”, entre otros.