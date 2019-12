Torpe repartidor de comida trata abrir puerta de restaurante y provoca estrepitoso incidente [VIDEO]

En Facebook se ha publicado un video que se ha vuelto viral y ha desatado la risa de miles de usuarios, pues muestra el momento exacto en el que un torpe repartidor de comida intenta ingresar velozmente al restaurante para el que trabaja y termina provocando un aparatoso incidente. Este curioso clip no tardó en hacerse tendencia en distintas redes sociales.

Un joven repartidor, quien estaba atrasado con un pedido, quiso ingresar rápidamente al local de comida donde labora, sin imaginar que terminaría ocasionando una hilarante anécdota frente a gran cantidad de comensales. Todo el hecho fue grabado por la cámara de seguridad del lugar y luego fue compartido en Facebook y otras plataformas de Internet.

En los primeros segundos del video viral se puede ver como el hombre está caminando hacia el restaurante y de pronto ve que una persona ha salido del lugar, por lo que la puerta de vidrio se cierra lentamente. Al notar esto, no tiene mejor idea que evitar que se cierre y corre hacia ella a toda velocidad.

Sin embargo, la rapidez a la que va es tanta que con su cuerpo acaba golpeando la puerta, y así provocando que esta se rompa en mil pedazos. Tras esto, el repartidor de comida queda inmóvil con la manija de la puerta en la mano, mientras todos los clientes se sorprender al escuchar cómo se parte el vidrio.

Mira el video viral de Facebook

Este clip se hizo viral luego de ser publicado en Facebook y ha obtenido miles de reproducciones en cuestión de horas, generando todo tipo de reacciones entre gran cantidad de internautas.

Algunos de los comentarios destacados de la publicación de Facebook fueron: “Pobre repartidor, sin embargo, no pude evitar reírme, sobre todo por su gesto tras romper la puerta”, “A cualquiera le puede pasar, lo importante es aprender de los errores”, “Una vez me pasó algo muy parecido. No pude evitar reírme de mí mismo al recordarlo con este video”, entre otros.