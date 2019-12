Revisa el interior de su árbol de Navidad y descubre gigantesca serpiente pitón enroscada en las ramas [FOTOS]

Gran conmoción en miles de usuarios de Facebook es lo que ha provocado las imágenes que compartió una mujer en sus redes sociales. ¿De qué se trata? La autora de la publicación terminó aterrada al encontrar una gigantesca serpiente pitón en el interior de su árbol de Navidad. Este hecho ocurrió en Queensland, Australia; sin embargo, internautas de México, Estados Unidos y España, también han podido reaccionar en el post.

Leanne Chapman, oriunda de Inglaterra y autora de las fotos virales de Facebook, contó que al llegar a su vivienda junto a su pareja, escucharon extraños sonidos, al acercarse al árbol de Navidad tuvieron un hallazgo perturbador.

Una serpiente pitón de más de tres metros de largo había invadido su hogar, colocándose dentro del adorno navideño que tenían puesto en el jardín. La pareja de Chapma, no dejó pasar este momento para grabar y capturar algunas fotografía del reptil que estaba en su vivienda.

“No se dio cuenta de que estaba apoyado en el árbol de Navidad con la serpiente envuelta alrededor”, mencionó la protagonista de las fotos virales de Facebook. La mujer mencionó que al toparse con la peligrosa criatura decidió dejarla en el lugar por algunas horas hasta que esta misma decida irse.

“Fue realmente agradable verla de cerca porque nunca había visto algo así antes”, sostuvo el novio tras toparse con la gigantesca serpiente. Por medio de esta nota te compartimos algunas imágenes que se hicieron viral en Facebook y otras redes sociales.

Esta es la publicación de Twitter, donde se puede apreciar las imágenes del aterrador hallazgo.

OMG. Leanne Chapman emigrated to inner-city Brisbane from the UK and is about to have her first Christmas here. She’s got a (live) python in her tree, lucky her ... Really, this is not normal. Pics via @abcbrisbane and Leanne 🐍 pic.twitter.com/loEaPVbPPA