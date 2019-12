YouTube viral: águila intenta cazar un pulpo, sin imaginar que terminaría volviéndose su presa | Video | Viral | YT | Redes Sociales | Estados Unidos

Un video publicado en YouTube ha dejado con la boca abierta a miles de personas en las redes sociales, debido a que muestra el preciso momento en que un águila calva intenta cazar a un pulpo, sin imaginar que la criatura marina no se intimidó y la convirtió en su presa. El incidente se volvió tendencia y miles de personas en Estados Unidos, México y España quedaron en shock al ver las imágenes.

Mowi Canada West, el canal de YouTube que publicó el video viral, reveló que las imágenes que se volvieron tendencia en redes sociales fueron grabadas el pasado lunes en una granja de peces del pequeño pueblo de Quatsino, ubicado en Canadá.

John Ilett, el autor del video viral de YouTube, contó que se encontraba trabajando en su granja de peces, cuando de pronto notó que una majestuosa águila calva descendía a gran velocidad y buscaba comerse un pulpo que nadaba muy cerca de la superficie.

Por lo general, las águilas tienden a cazar peces distraídos que suben a la superficie; sin embargo, el ave no contó con que el pulpo era un animal bastante agresivo y en menos de unos segundos lo atrapó con sus tentáculos e intentó ahogarlo.

“Escuchamos muchas salpicaduras y un chirrido proveniente de detrás de uno de los islotes flotantes. Cuando fuimos a investigar, vimos un águila de gran tamaño completamente envuelta en un pulpo gigante, algo que no crees que nunca vas a ver. He visto pulpos y he visto águilas, pero nunca los he visto lidiar así”, contó.

“Al principio, solo estamos mirando y no sabíamos si debíamos intervenir o no, ya sabes, porque es la Madre Naturaleza, pero estábamos viendo que el pulpo estaba tratando de ahogar al águila, y no podíamos quedarnos allí”, añadió el autor del video que tiene más de 648 mil vistas en YouTube.

Al final del video, que fue subido a YouTube el pasado 11 de diciembre, vemos como Ilett utiliza un palo para despegar al águila del pulpo. Al ver que estaba libre, el ave emprendió vuelo rápidamente y se alejó del lugar. Te invitamos a echar un vistazo a las imágenes que son tendencia en redes sociales.