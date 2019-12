Facebook viral: hombre ebrio protagoniza divertida escena al conversar con un espejo en plena fiesta

Un reciente video de Facebook ha generado las risas de miles de usuarios, puesto que nos reveló la inesperada discusión que tuvo un hombre ebrio con su propio reflejo en una fiesta a la que acudió. El divertido momento fue registrado y se ha viralizado en países como México, España y Estados Unidos.

Tal como se nos reveló en este video viral de Facebook, el hombre tomó unas copas de más y sin darse cuenta se topó con un espejo en el que podía verse a sí mismo; sin embargo, el alcohol que llevaba en el cuerpo hizo que se confundiera y creyera que alguien de dicha reunión lo estaba provocando. La discusión que tuvo fue grabada y se ha vuelto la burla de miles de usuarios.

Miles de risas y todo tipo de reacciones se han generado en Facebook tras la difusión de un curioso video que nos muestra la peculiar discusión que tuvo un hombre ebrio con un espejo en el que se reflejaba él mismo.

El hombre había tomado tanto alcohol en esa noche que no logró diferenciar el aspecto del presunto ‘sujeto’ que se le había cruzado en el camino y no lo dejaba pasar. Tal como lo registró un asistente de dicho agasajo, el ebrio intentó razonar con este ‘extraño’ y al no ver una respuesta positiva, intentó pelear con este presunto ser a quien veía en el espejo.

La curiosa escena fue compartida en un grupo humorístico en Facebook y se ha vuelto viral en pocos minutos, ya que miles de usuarios no dudaron en compartirlo y comentar sobre este bochornoso incidente que protagonizó este hombre con unas copas de más.

“Se nota que la celebración estuvo tan buena que ni idea tiene de lo que hace”, “lamentable el estado del señor, por poco se pelea con el espejo”, “pobrecito, cuando vea que es ‘famoso’ por este video no va querer volver hacerlo”, fueron algunos de los comentarios que se registraron en este video de Facebook, el cual ya cuenta con más de 25 mil reproducciones en el portal llamado elRellano.