Perro causa sensación por su singular forma de viajar con su dueño en motocicleta [VIDEO]

Un intrépido perro ha causado furor en YouTube y otras redes, luego de que se difundiera un video en el que se le viajando con su dueño en una motocicleta. Su singular manera de acomodarse en la parte trasera del vehículo ha sorprendido a miles de internautas.

El curioso episodio protagonizado por el can quedó registrado en video por uno de los conductores que manejaban en la misma vía pública que el dueño del animal y que no perdieron la oportunidad para grabar la curiosa escena.

En las imágenes, que ya tienen más de 6000 reproducciones en Twitter y YouTube, se observa al perro parado en el asiento trasero de la motocicleta de su dueño, mientras este espera a que cambie la luz roja del semáforo en una transitada vía.

Pese al peligro y la incomodidad en la que parece estar el animal, lo que ha llamado la atención de los usuarios es la peculiar forma en la que el perro se acomoda cuando ve que su dueño está a punto de arrancar la moto.

Como se ve en el clip viral de YouTube, tras permanecer de costado en la parte trasera de la moto por unos segundos esperando que cambie la luz roja del semáforo, el can se acomoda rápidamente apoyando sus patas delanteras en la nuca de su dueño, hasta que este avanza, no sin antes percatarse de que el cachorro va apoyado en su espalda.

Mira el video viral:

La peculiar manera en la que viaja el perro en la motocicleta de su amo, que no parece ser la primera vez que lo hace, no tardó en hacerse viral en las redes, causando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de YouTube y Twitter, quienes no dudaron en compartir las imágenes destacando la adorable conducta del can.