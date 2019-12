Y un día cayó. El pasado 9 de diciembre en Rusia sucedió lo parecía imposible: El mítico Vasily Kamotsky cayó. El video de su derrota se ha vuelto viral en distintas redes sociales como Twitter y Facebook por la crudeza de la contienda y ha dejado boquiabiertos a los usuarios de países como México, Estados Unidos y Argentina.

El hasta ayer imbatido campeón mundial no soportó el potente bofetón de Vyacheslav Zezulya, su rival de turno, y, aunque no fue al piso como muchos esperarían, sus ojos desorbitados y el ser sostenido por sus compañeros demostraban que ya no podía luchar.

El resultado fue impensado, pues Kamotsky se había formado, a punta de golpes, la fama de invencible. Los videos de sus aplastantes victorias hacían pensar que no habría rival para la mole rusa protagonista de videos virales que dieron la vuelta al mundo y lo volvieron tendencia de búsqueda en distintas redes sociales.

Durante la contienda, el primero en golpear fue el mundialmente famoso Kamotskiy quien conectó una bofetada moderada, aparentemente tenía la intención de calentar al público y volver emocionante la batalla, sin esperar que su rival no estaba con intención de jugar. Cuando le llegó el turno a Zezuyla, reunió todas sus fuerzas para propinarle una bofetada dramática que hizo saltar el sudor y el polvo que se colocan los golpeadores en las manos para no lastimarse.

Kamotski se balanceó hacia adelante, visiblemente aturdido, incluso moviendo la mesa que separa a los golpeadores. Un guardia lo salvó de no caer frente a la multitud que no podía creer lo que veía, mientras que el juez le preguntaba si podía continuar.

Los organizadores trasladaron a Kamotski a un hospital donde fue atendido y dado de alta. A su salida, el caído comentó: “Me puso a dormir un poco. Creo que pude haber seguido, pero me agarraron y me sacaron de ahí”.

Por suerte para él, su título mundial nunca estuvo en juego y le permitió llevarse 4600 dólares. Aunque para él nada sería más valioso que una revancha.

¿Qué es el Campeonato mundial de cachetadas?

El Slapping Championship es un torneo que consiste en abofetear a tu rival hasta que este no pueda seguir y se retire o caiga noqueado en el intento.

Las recientes ediciones rompieron récords de visita en YouTube y cuenta con un referí, el cual supervisa que los competidores no conecten ganchos, arañen a su contendiente o realicen alguna acción distinta a los bofetones, y médicos.

¿Quién es el campeón mundial de cachetadas?

Vasily Kamotskiy fue el ganador del último torneo. ‘Dumpling’, como es apodado por su ‘parecido’ con un postre chino similar al siu mai, dejó inconscientes a dos rivales en su camino a la victoria.