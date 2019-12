Niño llora y pide a su madre comprar comida para anciano que vende dulces en la calle [FOTOS]

Una noble acción para imitar. A través de Facebook se compartieron una serie de imágenes que conmovieron a miles de usuarios, luego que un niño de ocho años pidió a su mamá comprar un poco de comida con la intención de ayudar a un hombre de la tercera edad dedicado a la venta de golosinas en la calle.

El pasado 5 de diciembre, el pequeño identificado como Adalid, disfrutaba de un relajo junto a su madre en un local de comida, ubicado por Uruapan, en México. De pronto, se percataron de la presencia de un anciano, quien ingresó para ofrecer sus productos y ante el rechazo de los comensales, se sentó para reposar del trabajo duro sin imaginar el gesto que tendrían con él y que causó furor en Facebook.

Karen Espinosa Melgarejo, fue la encargada de divulgar el amoroso comportamiento de su menor hijo en Facebook. Ella comentó que el niño se acercó al vendedor para entregarle unos 40 pesos que ganó de la lotería y al regresar se conmovió porque vio que no tenía para comer.

“Me dio una lección de vida. Siempre he considerado que a pesar de que es muy inquieto tiene un corazón enorme, pero en serio, me dejó con la boca abierta y el corazón apachurrado”, colocó la madre en su publicación de Facebook.

El hombre quiso agradecer al protagonista del viral de Facebook con unas golosinas, pero él lo rechazó porque deseaba que los vendiera para obtener dinero. Por esta razón, le pidió a su mamá con lágrimas en los ojos que puedan darle unos tacos y un refresco.

“De verdad que yo no sé quién le dio la vida a quien, a veces como mamá me pregunto si estoy haciendo bien mi trabajo como tal y dudo día a día si lo hago bien, pero acciones como estas me dan respuestas a todas mis dudas”, finalizó Karen Espinosa en su cuenta de Facebook.

La tierna historia dio la vuelta al mundo y varios usuarios en Facebook aprovecharon en destacar el sincero gesto que tuvo el pequeño, asimismo, felicitaron a los padres por comprender y apoyar sus acciones.