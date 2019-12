En Facebook está causando sensación un video viral que muestra a un grupo de personas, desde hombres, mujeres y niños, haciendo un desfile en Brasil disfrazados de los personajes de Saint Seiya, el anime creado por el mangaka japonés Masami Kurumada. Las imágenes de estos fans de los ‘Caballeros del Zodiaco’ se volvieron tendencia en las redes sociales y miles de usuarios en México, España y Estados Unidos compartieron el clip.

Grupo Athena No Seintos, la página que publicó este video en Facebook, no brindó muchos detalles sobre el clip, solo que fue grabado en las calles de Brasil; sin embargo, eso no impidió que las imágenes se viralizaran en redes sociales y dejaran sin palabras a miles de cibernautas.

Como podrás apreciar en las imágenes, que tienen más de 496 millones de reproducciones en Facebook, el desfile está encabezado por un grupo de mujeres (incluso una niña) que van vestidas de Saori Kiddo, como se llama la reencarnación de la diosa Athena en Saint Seiya.

Detrás de ellas podemos ver a otros personajes de la franquicia, como el mayordomo Tatsumi, así como a los caballeros de bronce que son los protagonistas de esta historia. Sin embargo, el desfile no acaba ahí, ya que también vemos a los guerreros más poderosos, los caballeros dorados.

En el desfile participaron también hombres y mujeres que están vestidos como los dioses guerreros de Asgard, los espectros de Hades, el Patriarca Arles y el disfraz más gracioso sin duda es el anciano maestro Dohko de Libra, cuyo cosplay hizo reír a miles en Facebook y otras redes sociales.

Te invitamos a ver el video viral publicado en Facebook que muestra todos los detalles de este desfile que sucedió en Brasil y que se ha vuelto muy popular en redes sociales, sobre todo entre los fans de Saint Seiya.