Un video compartido en Facebook se ha vuelto viral y ha generado que miles de usuarios queden sorprendido, pues muestra el momento en el que dos hombres encuentran una máquina expendedora abandonada y deciden desarmarla, sin imaginar que hallarían un increíble tesoro en su interior. El curioso clip se hizo tendencia rápidamente en diversas redes sociales.

Un hombre, quien se encarga de la demolición de casas y edificios, encontró en una de esas residencias una máquina expendedora, la cual llevó a su hogar para desmantelarla y ver si aún había algo valioso dentro.

En los primeros segundos del video que se hizo viral en Facebook se puede ver como uno de los hombres enfoca con la cámara de su celular al aparato y tan solo unos instantes después toman un destornillador. Tras un breve momento logran abrir la máquina y descubren lo que hay en su interior.

Sin perder el tiempo, ambos comienzan a inspeccionar lo que hay dentro del objeto. Rápidamente se dan cuenta se dan cuenta que hay un recipiente con decenas de billetes de dólares estadounidenses, pero eso no es todo, pues también hallan otro envase de metal con una enorme cantidad de monedas.

Luego de haber encontrado toda esta cantidad de dinero, lo único que hacen es ordenarla, contarla y guardarla. Este video fue compartido en Facebook ha obtenido miles de reproducciones, generando todo tipo de reacciones entre miles de usuarios.

Algunos de los comentarios destacados del viral de Facebook fueron: “Wow, qué gran cantidad de dinero que encontraron, ya me gustaría a mí tener esa suerte”, “Una vez vi una máquina así abandonada, la dejé ahí porque pensé que no había nada adentro, quizá me equivoqué”, “Qué suerte la de esos muchachos”, entre otros.