Mujer se aplica una mascarilla de tierra y obtiene un desagradable resultado [VIDEO]

“El precio de la belleza”. Esta es la frase que usaron para titular un reciente video de YouTube que se ha hecho viral en las redes durante las últimas horas, al mostrar el terrible testimonio de una mujer luego de colocarse una mascarilla de tierra en el rostro para mejorar su apariencia.

A través de una peculiar grabación, que ya tiene cientos de reproducciones en YouTube, la mujer cuenta su experiencia y muestra las terribles secuelas que obtuvo su rostro tras aplicarse el producto.

Según el testimonio de la mujer, tras tener la mañana desocupada, decidió ir a una tienda local de productos de belleza y encontró una mascarilla de tierra que ofrecía grandes beneficios para el rostro, por lo que no dudó en comprarla para aplicársela en casa, sin imaginar la espantosa apariencia que obtendría su cara luego de permanecer con el producto durante una hora.

Y es que, como afirma y muestra la mujer en el video viral de YouTube, su rostro quedó completamente manchado de un color oscuro semejante a un naranja brillante, según detalla la joven.

Mira el video viral:

“Después de ponerla en mi cara, me instalé para ver un programa de Netflix y la dejé puesta durante una hora. “Cuando llegó el momento de volver al trabajo, intenté quitarme la máscara facial, pero para mi mala suerte, me manchó la cara de un color naranja brillante”, señala la mujer en la descripción de la grabación, que no ha tardado en hacerse viral en las redes, causando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de YouTube y otras redes.