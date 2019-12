Chofer de Uber descubre a su esposa escondida en la cajuela de su auto para espiarlo [FOTOS]

Una publicación en su cuenta de Facebook ha sacado más de una carcajada a los internautas de las redes sociales que no dudaron en viralizar unas imágenes en donde se ve a mujer que recurre a esconderse en la maletera del auto de su marido para llevar a cabo su inusual cometido.

Chris Astudillo, un cliente de la popular empresa internacional de taxis Uber contó en su cuenta de Facebook que el pasado 3 diciembre solicitó el servicio para trasladarse a su lugar de trabajo en México.

El chofer llegó para recogerlo y subió al vehículo, según publica en Facebook. Sin embargo, el conductor se llevó una gran sorpresa al abrir la maletera para guardar las pertenencias de Astudillo.

Como se logra ver en las imágenes publicadas en Facebook, en la maletera se encontraba la esposa del chofer de Uber junto a su pequeño hijo, quienes se habían escondido para espiar al hombre.

Luego de que fueron encontrados, ambos polizones salieron de la maletera y llevados a la parte delantera del auto. El niño al ser descubierto por su padre se tornó a llorar, cuenta Astudillo en Facebook.

“Todavía de que el niño se pone a llorar, su jefecita se sube enfrente sin pagar el pasaje”, escribió el hombre bromeando en la popular cuenta de Facebook.

Las fotografías se viralizaron rápidamente obteniendo más de 3 mil “me gusta” y siendo compartido 7 mil veces en Facebook. Al parecer, el conductor no estaría llegando puntual a su casa, por lo que su familia no dudó en espiarlo para conocer los motivos de sus tardanzas.

Afortunadamente, Chris tomó la situación con humor según relató en Facebook y luego de que la mujer descendiera del vehículo pudo llegar a su destino.