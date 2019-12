Google Maps: recorren calle de Nueva York y hallan tienda donde Tobey Maguire bailó en Spider-Man 3 [FOTOS]

Las películas de Spider-Man protagonizadas por Tobey Maguire son las más recordadas por los fanáticos de ‘El Hombre Araña’, especialmente la tercera entrega, donde vimos a Peter Parker bailar en una calle de Nueva York. Aunque no lo creas, un fan del arácnido encontró el lugar, gracias a Google Maps.

El autor del hallazgo, quien compartió su descubrimiento en Reddit, reveló que es fanático de Spider-Man, especialmente de las películas de Tobey Maguire, por lo que decidió buscar las locaciones donde se filmó la mejor trilogía cinematográfica del arácnido.

Grande fue la sorpresa de este usuario de Google Maps al toparse con el lugar donde Peter Parker comenzó a bailar, una escena muy recordada por los fanáticos de Spider-Man, quienes aseguran que es realmente vergonzosa, aunque para algunos es bastante divertida.

Por si no lo sabes, en Spider-Man 3, Peter Parker es víctima de un simbionte que lo hace comportarse de forma muy arrogante. El entra bailando a una lujosa tienda de Nueva York, donde sale con un traje negro muy costoso, mientras sigue moviéndose al compás de “Get Up and Drive Your Funky Soul” de James Brown.

Aunque dicha escena fue muy criticada en su momento, en la actualidad a muchas persona les causa gracia, pero lo que los fans de Spider-Man no conocen es que ese lugar no es una tienda, sino una entidad totalmente distinta. Esto pudo descubrirse, gracias a Google Maps.

Como podrás apreciar en las imágenes, que fueron captadas por Google Maps en junio de 2019, el lugar donde Tobey Maguire hizo su popular baile es un edificio de Citibank y no una tienda de ropa, como la mayoría de fanáticos hubieran pensado.

Si algún día te encuentras por la ciudad de Nueva York, entonces este es uno de los lugares que debes visitar. Según Google Maps, la dirección exacta es 477 Broadway, Nueva York. Para conocer este lugar a detalle, entonces revisa nuestra galería, deslizando la imagen principal hacia la izquierda.