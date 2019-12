El video en Facebook protagonizado por un niño ha emocionado a miles de usuarios, debido a la conmovedora reacción que tuvo el pequeño al ser sorprendido por sus padres. El pequeño protagonista rompió en llanto al ver su regalo por Navidad: un pequeño perro.

“Este es el regalo de Navidad más adorable”, se lee en la publicación que se ha vuelto viral en Facebook. Según algunos detalles, una familia de Estados Unidos sorprendió a su hijo con el chachorro como obsequio por fiestas.

Miles de usuarios que vieron el video difundido en Facebook quedaron admirados por la emoción que tuvo el niño estadounidense tras encontrar a un perro dentro de una caja de regalo.

El menor no contuvo sus lágrimas al ver sus padre habían cumplido uno de sus sueño que era cuidar a un can. Los familiares del menor no dudaron en grabar este momento para luego publicarlo en Facebook.

Actualmente, la publicación cuenta con más de 30 000 reproducciones y cientos de comentarios de los usuarios de Facebook: “Para todos los que dicen que no den mascotas para Navidad. Respeto de dónde vienes, pero está bien darles regalos siempre y cuando estén preparados para cuidarlo de por vida”, “Se trata solo de recordar que una mascota es para toda la vida y amarla mucho”, se leen en los mensajes.

