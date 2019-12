Un joven viajó a la ciudad de Satipo, en Junín, con el objetivo de pedirle perdón a su exnovia, quien lo dejó plantado y nunca le contestó el teléfono, esto provocó que el muchacho estalle en llanto, como puede verse en un video publicado en Facebook.

El autor del video, identificado como Milton Cahuana Contreras, encontró a un joven enfermero llamado Ángel Moíses, quien llegó a Satipo proveniente de Lima con el único objetivo de reconquistar a su expareja.

He venido a demostrarle, no me interesa sus pasado o lo que está pasando ahorita quiero recuperarla”, se puede escuchar decir al joven en esta transmisión en vivo realizada en Facebook.

Para mala suerte del joven, la muchacha nunca llegó a su encuentro, lo peor es que no contestaba ninguna de sus llamadas, esto provocó las lágrimas del enfermero.

“La amo mucho, daría la vida, la profesión por ella, por su mamá, su papá, su familia”, recalcó el muchacho que provocó todo tipo de comentarios en Facebook, algunos se burlaban y otros lo apoyaban.