En Facebook se ha compartido un video que se ha vuelto viral y ha generado que miles de internautas queden aterrados, pues muestra el momento en el que un joven cree haber encontrado un mechón de cabello en mitad de la calle, pero al tocarlo se dio cuenta eran cientos de misteriosas criaturas. La impactante grabación no tardó en hacerse tendencia en diversas redes sociales.

A diario se puede ver en Facebook, y otras plataformas de Internet, miles de videos que muestran a extraños insectos y animales. Muchas de estas criaturas son encontradas casualmente y su aspecto aterra a todos, tal y como en este caso. ¿Qué pasó? Sigue leyendo para que te enteres de todo.

Un joven se encontraba caminando tranquilamente por la calle cuando vio que en una pared estaba colgado algo que tenía el aspecto de un mechón de cabello. Desconcertado, al no saber qué era exactamente, se acercó a examinar y se llevó un terrible sorpresa.

En los primeros segundos del video que se hizo viral en Facebook se puede ver como el chico coloca su mano a pocos centímetros del ‘pelo’. Tan solo unos instantes después lo toca y comienzan a salir gran cientos de pequeñas arañas, las cuales se dispersan y caminan para diferentes direcciones.

Mira el video viral de Facebook

Este curioso aspecto que habían adoptado se debía a que estaban muy juntas y sus diminutas patas actuaban como un cabello. Este insólito clip fue publicado en Facebook y ha obtenido miles de reproducciones en cuestión de horas, generando todo tipo de reacciones entre los usuarios.

Algunos de los comentarios más destacados del video viral fueron: “Realmente parece un mechón de cabello. Jamás imaginé que se tratara de tantas arañas”, “Qué miedo, yo no me acercaría en su lugar”, “Si veo algo así en la calle le prendo fuego, no me acercaría ni de broma”, entre otros.