Un video publicado en Facebook ha dado la vuelta al mundo por la irreverente reacción de un ave al escuchar la palabra “No”. La grabación ha sacado más de una carcajada a los seguidores de las redes sociales de México, Estados Unidos y España.

En las imágenes que no tardaron en hacerse viral por los usuarios de las plataformas digitales como Facebook se puede notar a una cacatúa de color blanco con una gran cresta apodada Eric, que enfurece cuando su dueño le dice “No”.

El propietario le explica que está muy lluvioso en la calle para salir a dar su paseo diario, sin embargo, el pájaro enfurece y comienza a lanzar todo lo que encuentra a su paso. Al parecer, el animal no se puede controlar ante la negativa de sus amos para dejarlo hacer lo que él quiere, según la publicación de Facebook.

Eric o como se le conoce en las populares redes sociales como Facebook “Eric, la Leyenda” es un ave muy especial. Se trata de una pequeña Corella, también conocida como cacatúa de ojos desnudos.

En la publicación viralizada en Facebook, se escucha al animalito estar furioso al quedarse encerrado en su casa e inicia un terrible berrinche que hace reír a más de uno.

La graciosa ave se muestra frustrada por perderse su paseo. En el video de Facebook se oye a su dueña decir “Eric no va a tomar nada de eso”, y de inmediato el emplumado amigo comienza a lanzar con su pico las monedas que se encuentran a la vista. Al parecer, el plumífero animal odia que contradigan sus deseos y sobre todo no soporta que le digan “No”.