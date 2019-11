Mujer llega a casa y se sorprende al ver el desastre que hicieron sus perros en su ausencia [VIDEO]

Un video compartido en YouTube se ha vuelto viral y ha provocado que miles de usuarios queden asombrados, pues muestra el momento exacto en el que una joven regresa a su casa y encuentra el desastre que habían ocasionado sus perros en su ausencia. El curioso clip no tardó en hacerse tendencia en diversas redes sociales.

A diario se puede ver en YouTube, y otras plataformas de Internet, miles de videos que tienen como principales protagonistas a animales en todo tipo de situaciones. Algunos de estos momentos son divertidos, conmovedores y otros sorprendentes, tal y como en este caso. ¿Qué pasó? Sigue leyendo para que te enteres de todo.

La joven se había ido a trabajar muy temprano por la mañana, como lo hace a diario, y dejó solos a sus perros en casa, sin imaginar que al regresar se llevaría una de las peores sorpresas de su vida, pues se percató del desastre que ambos habían hecho en uno de sus baños.

En los primeros segundos del video que se hizo viral se puede ver como la joven se asoma a su baño y observa como la puerta de madera estaba completamente destruida, tras haber sido raspada en numerosas ocasiones por las uñas de sus canes. Sin embargo, no quedó solo en eso, pues también habían mordido y hecho añicos la basura que había en el tacho.

Mira el video viral de YouTube

La mujer no pudo ocultar su enfado, por lo que maldijo en un par de ocasiones. Además, enfocó a los perros con su cámara y les preguntó irónicamente “¿Tienen hambre?”. Este clip obtuvo miles de reproducciones, generando todo tipo de reacciones entre gran cantidad de usuarios.

Algunos de los comentarios más destacados del video viral de YouTube fueron: “No me imagino que haría yo si un día llego a mi casa y me encuentro con algo así”, “Los perros no tienen la culpa, simplemente tiene mucha energía y buscan una manera de desfogarla”, “Qué cólera llegar de trabajar y toparte con algo así”, entre otros.