En las redes sociales, especialmente en Facebook, está circulando un divertido video viral que muestra el preciso momento en que un hombre intenta prender un pirotécnico en plena fiesta, sin imaginar la inesperada reacción del perro de la casa que lo dejó en ridículo. Las imágenes se volvieron tendencia en varios países, como México, España y Estados Unidos, y miles de cibernautas no dudaron en compartirlas.

Lomitos Unidos, la página de Facebook que publicó el video, no brindó muchos detalles sobre este viral, por lo que se desconoce su procedencia; sin embargo, eso no impidió que las divertidas imágenes se vuelvan tendencia en las redes sociales y hagan reír a miles de personas en varias partes del mundo. ¿Pudiste verlas? Aquí te las dejamos.

Como podrás apreciar en el video, que tiene más de 12 millones de reproducciones en Facebook, el hombre se encontraba en una fiesta y para ‘animarla’ decide prender un pirotécnico. A todas las personas que se encontraban en el lugar les pareció divertido; sin embargo, el perro de la casa no estaba contento con la decisión.

Por si no lo sabes, a los perros no les gusta el sonido de los pirotécnicos, ya que tienen un oído muy sensible. Al parecer, el can que vive en esta casa detesta que revienten cohetes, así que intentó detener que el hombre lo encienda; sin embargo, no pudo lograr su cometido, ya que finalmente reventó, pero no de la forma que todos hubieran querido.

Al final del video, que ha sido compartido por miles de personas en Facebook, podemos ver que la travesura del perro arruinó toda la fiesta, ya que el lugar quedó inundado del humo que el pirotécnico desprendía, esto hizo reír a miles de personas en las redes sociales, especialmente a aquellos que son amantes de los animales.

Deja que sus perros jueguen en el agua, sin esperar el trágico final que tendrían

Un video compartido en Facebook muestra la historia de una joven que dejó que sus animales jugaran en un estanque de agua, sin imaginar que tendrían un terrible final. Las crudas imágenes impactaron a miles de usuarios en las redes sociales, especialmente aquellos que viven en países como México, España y Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó?

Infortv, la página de Facebook que publicó el video, reveló que todo comenzó cuando Melissa Martin, como se llama la dueña de los perros, llevó a sus mascotas a pasear y creyó que sería buena idea dejarlos jugar en un estanque; sin embargo, estaba cometiendo un gran error, ya que sería la última vez que vería a sus adorados canes con vida. ¿Por qué? Mira el viral y lo sabrás.