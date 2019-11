Perro intenta desenterrar a su dueño muerto escarbando en su tumba [VIDEO]

Un perro ha conmovido a cientos de usuarios en YouTube y otras redes, luego de que se hiciera viral la emotiva escena que protagonizó cuando los familiares de su dueño fallecido lo llevaron a visitar a su tumba.

El conmovedor momento quedó registrado en una grabación que se ha hecho viral en Facebook y YouTube, luego de que la página china Pear Video lo compartiera en su portal.

En las imágenes, que ya tienen cientos de reproducciones en YouTube, se observa al perro protagonista del clip escarbando la tierra de la tumba en la que se encuentra su difunto amo, de nombre Wu, quien falleció a causa de una enfermedad hace unos días en el condado de Fuping, Shaanxi, al este de China, según comentaron algunos de sus familiares.

Pero eso no es todo. Y es que, como se ve en la grabación viral de YouTube, el can no solo escarbó en la tumba de su fallecido propietario, sino que se colocó al costado de la pequeña fogata que había en esta y permaneció allí durante horas.

“Cuando la familia fue a la tumba, el perro no dejó de escarbar y se tumbó en el suelo. De hecho, era reacio a irse”, comentaron los testigos del emotivo incidente, quienes no dudaron en grabar al can mientras escarbaba la tierra.

Las imágenes del singular episodio no tardaron en hacerse viral en las redes, desatando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de YouTube, quienes compartieron las imágenes destacando el conmovedor comportamiento del can que demuestra el enorme vínculo con su dueño.

Mira el video viral:

Asimismo, la hija del hombre fallecido señaló que el perro no comió ni bebió durante tres días y tres noches, hasta que enterraron a su padre.