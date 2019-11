Jóvenes intentan entrar a su carro en plena tormenta y protagonizan hilarante escena [VIDEO]

¿A quién no le ha pasado? Este fue el comentario que hicieron varios usuarios de Facebook, luego de ver un video de la graciosa escena que protagonizaron unos jóvenes cuando fueron sorprendidos por una torrencial lluvia en la calle y corrieron al carro de uno de ellos para protegerse.

El peculiar episodio fue registrado por una de las personas que pasaba por el lugar y se percató de la curiosa situación de los jóvenes, sin imaginar el gracioso desenlace que tendrían y que no dudó en grabar para compartirlo en Facebook y otras redes.

En las imágenes, que ya tienen más de 10 000 reproducciones en Facebook, se observa a cuatro jóvenes presurosos por entrar a un carro en medio de una lluvia torrencial. No obstante, como se ve en la grabación, la dueña del vehículo no podía abrir las puertas del auto, aumentando la desesperación en sus compañeros, sin imaginar el gracioso error que había cometido y por el que no podía abrir las puertas.

Tras hacer esfuerzos en vano, la joven que tenía las llaves del vehículo voltea a mirar a otro lado y se va corriendo, dejando a sus compañeros desconcertados, quienes la siguen hasta llegar a otro carro parecido al que intentaban abrir y en el que finalmente ingresan y se van.

Mira el video viral:

“No haré spoilers, pero debo reconocer que a mí una vez me pasó exactamente lo mismo. Esta gente me supera por ser un día de lluvia, pero por lo demás, todo igual”, se lee en la página de Facebook El rellano, donde se difundió el video, desatando diversas reacciones y comentarios por parte de los internautas, quienes compartieron anécdotas similares al gracioso episodio que protagonizaron los jóvenes.