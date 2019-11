Músico peruano interpreta “Me emborracho por tu amor” de Armonía 10 en inglés y es un éxito en redes [VIDEO]

Un increíble talento. A través de Facebook se compartió un video viral que dejó sin palabras a miles de usuarios, debido a que un joven peruano se animó a interpretar una nueva versión de la popular canción “Me emborracho por tu amor” de Armonía 10, pero en inglés.

El muchacho se encontraba en un estudio especial de su vivienda, y agarró su guitarra para comenzar con la singular grabación con ayuda de su celular para demostrar su habilidad. Jamás imaginó que se volvería ‘famoso’ y causaría furor en Facebook.

Tal como se aprecia en las imágenes de Facebook, el chico tocó con el instrumento la afanada melodía de Armonía 10, y después sorprendió al cantar en el idioma inglés que fue titulado “I get drunk for your love”.

¡Buen inicio de semana, Armoniosos! 🤩 Hace unos días, un Armonioso nos envió su versión en inglés de "Me emborracho por tu amor" 👏🏻🎶🎸 I would like to be as your are, love one day and then forget... 🥺💔🍻 ¡Gracias Elelo! Pd. Si alguno de ustedes tiene algo de la primerísima, cantando, bailando o tocando, pueden comunicarse con nosotros y enviar su vídeo. #Armonia10 #Armonizando47Años #Armoniosos #MeEmborrachoPorTuAmor #VersionIngles #IGetDrunkForYourLove Posted by Armonía 10 on Monday, November 25, 2019

“I would like to be as your are, love one day and then forget”, era parte de la letra que tradució y entonó el joven músico identificado como Elelo. Este hecho llamó la atención de los integrantes del grupo y lo mostraron en sus redes sociales.

Las imágenes se divulgaron en la misma página oficial de Facebook de la agrupación peruana Armonía 10, donde se volvieron tendencia en cuestión de horas y consiguieron más de 30 mil reproducciones.

Por otro lado, sus fanáticos felicitaron y aplaudieron el talento del músico en el video viral de Facebook. “Que orgullosos de ser Armoniosos”, “grande, vibras positivas y sigue para adelante como el elefante”, “bien tocado y cantado”, “que buen tema”, fueron algunos de los comentarios.