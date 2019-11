Mujer sufría bullying por ser demasiado delgada, decide meterse al gimnasio y sufre radical cambio [FOTOS]

Una mujer se volvió ‘famosa’ en Facebook, luego de que revelara haber sido víctima de bullying, debido a su extrema delgadez; sin embargo, ahora luce un cuerpo envidiable, gracias a que decidió seguir una intensa rutina en el gimnasio. La historia de esta joven se viralizó en las redes sociales y miles de personas en México, España y Estados Unidos quedaron en shock al conocerla.

Según detalla Upsocl, la protagonista de esta historia que se viralizó en Facebook y otras redes sociales se llama Bakhar Nabieva, una mujer que hoy tiene 25 años y que solía ser blanco de burlas, debido a su cuerpo que era muy delgado. Ella decidió inscribirse en un gimnasio, sin imaginar que su vida cambiaría desde ese momento, ya que se convirtió en una estrella del fitness.

De acuerdo a la publicación, Bakhar Nabieva comenzó a ver resultados rápidamente, lo que sirvió como una inyección que la animó a seguir esforzándose y de esta forma tonificar su cuerpo. Tras años de ejercicio, hoy esta mujer se ha vuelto una estrella del fitness en las redes sociales, donde tiene miles de seguidores, especialmente en Facebook e Instagram.

“De niña era muy flaquita y mis compañeros se reían de mí. Un buen día decidí cambiar y empecé a hacer ejercicios. Pronto comencé a notar los músculos. Antes parecían palitos, pero ahora son las mejores piernas del mundo”, aseguró la mujer.

“Empecé a ir al gimnasio y no sabía qué hacer, no contaba ningún entrenador. Comencé haciendo sentadillas todos los días, no tenía ni idea de cómo construir una rutina de ejercicios correctamente”, añadió la joven que radica en Ucrania y que levanta hasta 300 kilos con sus piernas.

Además de su cuenta en Facebook e Instagram, Bakhar Nabieva ha abierto un canal en YouTube, donde suele publicar sus rutinas de ejercicio, con el objetivo de que otras personas decidan cambiar su estilo de vida.

Si deseas ver las fotos publicadas en Facebook que muestran el radical cambio de esta mujer, entonces no dudes en revisar nuestra galería, deslizando la imagen principal hacia la izquierda.