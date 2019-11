Cachorro se sube a la mecedora de un bebe para acompañarlo y protagoniza conmovedora escena [VIDEO]

Un pequeño perro ha conmovido a cientos de usuarios en Facebook, luego de que se difundiera un video que muestra la singular escena que protagonizó el can cuando vio al bebé de su dueña solo en su mecedora. El enternecedor desenlace se ha hecho tendencia en las redes tras ser compartido por varios internautas.

El peculiar suceso quedó registrado por la dueña del can, quien se percató de la singular conducta del can con su bebé y no dudó en grabarlos para compartir el video en Facebook y Twitter.

Las imágenes, que ya tienen más de 50 000 reproducciones en Facebook y Twitter, se observa el preciso momento en que el cachorro se acerca a la mecedora del bebé y se sube pasando por encima del menor para echarse a su costado.

Pero eso no es todo. Como se ve en la grabación viral de Facebook, una vez acomodado al costado del bebé, el can se acurruca en él y coloca su cabeza en el rostro del pequeño, quien muestra una expresión de felicidad al sentir la presencia del cachorro.

Mira el video viral:

“Ellos aún no lo saben, pero su amistad se volverá su alimento del alma de todos los días de su vida…”, se lee en la descripción que compartió la cuenta Love Animals para acompañar el curioso video, que no ha tardado en hacerse viral en las redes, desatando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de Facebook y Twitter. Los internautas calificaron la grabación como una muestra más del amor incondicional de los animales por los humanos.