Oso sorprende a visitantes de un parque natural por la tierna caricia que le da a una mujer [VIDEO]

Unas imágenes publicadas en Facebook han conmovido a miles de internautas de las redes sociales por la ternura de un salvaje animal al encontrarse con un grupo de personas en el Parque Ecológico Chipinque en Monterrey, México.

Un oso negro de aproximadamente dos metros de altura se encontraba caminando por el lugar en busca de comida, cuando se encontró con un grupo de visitantes. Lejos de salir corriendo ante la presencia del gigantesco animal, los turistas guardaron la calma y se quedaron parados, como se logra ver en el video subido a la red social Facebook.

Los paseantes permanecieron en su lugar para evitar asustar al mamífero y decidieron grabar el momento con sus teléfonos celulares. El video divulgado a través de la popular plataforma de Facebook se convirtió en viral a los pocos minutos, causando el asombro de los seguidores.

En la grabación de Facebook se visualiza a un adorable oso que decide acercarse a una mujer que se encuentra reunida con sus amigos y comienza a acariciarla y a tocar su cabello. Al parecer, el silvestre animal se sentiría a gusto con la joven a la que dejó impactada.

El cuadrúpedo llenó de ternura a todo internet sobre todo a los fanáticos de Facebook. Los usuarios comentaban que ahí se podía notar el ejemplo perfecto de que la naturaleza no es mala y que incluso puede ser adorable.

Las autoridades de Protección Civil del municipio de Santa Catarina emitieron un comunicado y brindaron algunas recomendaciones a los visitantes ante el avistamiento de osos que se han presentado del lugar. A través de su cuenta de Facebook y otras redes sociales, señalaron que en caso de toparse con estos ejemplares en el sector de Valle Poniente y en la Huasteca se tiene que guardar distancia.

“No te acerques, no los molestes y guarda la calma; no los alimentes, ni les arrojes comida y por favor, no los golpees”, señala la autoridad en la red Facebook.