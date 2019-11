Mujer transporta estiércol sobre una carretilla y comete terrible ‘blooper’ que la deja en ridículo [VIDEO]

Un video compartido en Facebook se ha vuelto viral y ha provocado que miles de usuarios rían a carcajadas, pues muestra el momento en el que una joven intenta transportar estiércol sobre una carretilla, sin imaginar que acabaría cometiendo un terrible ‘blooper’ que la dejaría en ridículo. El divertido clip no tardó en hacerse tendencia en diversas redes sociales.

Una inexperta chica quiso ayudar a su familia en las labores de su granja, por lo que tomó una carretilla, la llenó de estiércol y se dispuso a llevarla hasta un lugar donde la recolectan. Su madre, al ver los que estaba a punto de hacer, tomó su celular y grabó todo el momento que luego compartiría en Facebook y otras redes sociales.

En los primeros segundos del video que se hizo viral se puede ver como la joven comienza a empujar la carretilla llena de abono cuesta arriba, sin embargo, solo logra avanzar unos pocos metros, pues en cierto punto el suelo comienza a tornarse resbaloso.

Mira el video viral de Facebook

Al notar esto, la chica simplemente atina a hacer un poco más de fuerza, pero da un paso en falso y se resbala, provocando que caiga al suelo y todo el estiércol se esparza sobre su cuerpo. Este divertido clip se compartió en Facebook, donde no tardó en generar todo tipo de reacciones entre miles de internautas.

Algunos de los comentarios más destacados del video viral fueron: “Morí de risa. Pobre chica, se mete a hacer cosas de las que no tiene ni idea”, “A mí me pasó algo parecido. Estar cubierto de estiércol no es nada divertido”, “Qué buena. Me hace acordar mucho a una escena de ‘Volver al futuro’”, entre otros.