Mujer prende la aspiradora para despertar a su perra y esta la sorprende con graciosa conducta [VIDEO]

“Igualita a mi cuando intentan interrumpir mi siesta”. Este fue el comentario que hizo uno de los usuarios de Facebook luego de ver el divertido episodio que protagonizó una perra de raza corgi, cuando su dueña intentó levantarla con el estridente ruido de una aspiradora.

La dueña de la perra se percató del hilarante comportamiento de su mascota y no dudó en grabarla para luego compartir las imágenes en Facebook y YouTube.

Según contó la autora del video, que ya tiene miles de reproducciones en Facebook, estaba haciendo limpieza cuando vio que su mascota se había quedado profundamente dormida en uno de los pasadizos de su casa, muy cerca de una puerta, por lo que no tuvo mejor idea que despertarla con el ruido de la aspiradora.

En la grabación viral de Facebook se observa a la perra, de nombre Penny, echada patas arriba a la altura de una puerta, mientras una aspiradora robot pasa por su costado rosando todo su cuerpo. No obstante, frente al estridente ruido del aparato, la perra no se levanta y, más bien, se arrima hacia la pared para continuar su siesta.

El curioso comportamiento del can no pasó desapercibido por su dueña, quien aprovechó el momento para grabar a su mascota y compartir la divertida escena en las redes sociales.

Mira el video viral:

“Este es un video de nuestro corgi llamado Penny. Estaba durmiendo la siesta y necesitaba pasar la aspiradora. Ella no se movió, así que saqué mi teléfono y comencé a grabar el evento. Simplemente, me pareció divertido, en ese momento, que la aspiradora no la perturbara en lo absoluto”, se lee en la grabación viral que no tardó en hacerse viral en redes, desatando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de Facebook.