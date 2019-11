Mamá intenta hacer transmisión en vivo con su bebé y protagoniza divertido ‘blooper’ [VIDEO]

Desenlace inesperado. Una joven mamá ha desatado más de una carcajada en Facebook y otras redes, luego de que se difundiera el hilarante desenlace que protagonizó tras intentar hacer una transmisión bailando con su pequeña hija.

La graciosa escena quedó registrada en un singular video que se ha hecho viral en Facebook y Twitter, luego de que su protagonista compartiera las imágenes en redes.

En el video, que ya tiene miles de reproducciones en Facebook, se observa el momento en que la mamá enciende la cámara y empieza a moverse de un lado a otro con su bebé en brazos intentando hacer una divertida grabación para sus seguidores, hasta que un pequeño salto arruina la escena y la hace pasar un bochornoso momento.

Como se ve en el video viral de Facebook, la mujer protagonista del clip está tan concentrada en salir bien para la cámara de su celular, que no se percata del candelabro que está tras ella, y se choca intempestivamente con este luego de dar un pequeño salto, haciéndolo caer sobre su cabeza.

En las imágenes, se ve el preciso instante en que la mujer choca su cabeza con el pesado objeto y este cae golpeando bruscamente la frente de la joven, quien queda desconcertada mirándolo.

Mira el video viral:

El divertido episodio no tardó en hacerse viral en las redes, causando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de Facebook, quienes no tardaron en compartir las imágenes burlándose del gracioso desenlace. “Qué bueno que no soltó a la niña, tiene buenos reflejos”, escribió una de las internautas luego de ver el video.