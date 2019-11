Niño no deja de llorar durante su boda ficticia en kermés escolar y su ‘novia’ se burla [FOTOS]

Unas divertidas imágenes publicadas en Facebook han sacado más de una carcajada de los seguidores de las redes sociales. Dicen que la fecha más de feliz de una pareja es el día de su boda. Tener que llegar al altar con el ser amado hasta que la muerte los separe. Sin embargo, a un niño no le gustó nada celebrar este magno evento.

En las instantáneas, se ve a una niña vestida con un lindo traje de novia. Ella luce emocionada y muy feliz de celebrar este importante acontecimiento. Pero al novio, parece no gustarle nada tener que dar el “Sí” a tan corta edad. Las imágenes subidas a la plataforma de Facebook, no tardaron en hacerse virales en cuestión de minutos.

La historia de los niños de primaria ha desatado miles de comentarios en la popular red social Facebook por las lágrimas que derramó el “novio” el día de su boda. Quien no va a recordar esas kermeses que hacían en las escuelas donde se disfrutaba con baile, comida y música. Pero un puesto no era del agrado de todos. El registro civil se convertía en el lugar que la mayoría se rehusaba ir por el temor a hacer el ridículo.

En las fotografías, se visualiza a una niña sumamente feliz mientras se casa en la kermés escolar de Reynosa como parte de los festejos por la Revolución Mexicana, todo lo contrario, con el llanto del novio, el cual se volvió tendencia en redes sociales y en especial en Facebook donde compartieron la historia.

El evento pudo haber pasado desapercibido de no ser por el rostro de la pequeña a quien se le ve radiante y no esconde su alegría al contraer nupcias con su compañero de clases. El pequeño no puede dejar de llorar durante la ceremonia lo que de inmediato dio pie a 10 mil reacciones y más de 14 mil 563 comentarios, en los que los internautas de Facebook expresaron opiniones divididas.

