Hombre realiza asombroso ‘truco’ para sacar un anillo atascado en el dedo de su amigo [VIDEO]

A través de YouTube se ha compartido un video que se ha vuelto viral y ha generado que miles de usuarios queden impactados, pues muestra el momento en que un hombre utiliza un insólito truco para sacar un anillo que se había atorado en el dedo de un amigo. La curiosa grabación se hizo tendencia rápidamente en distintas redes sociales.

A diario se puede ver en YouTube, y otras plataformas de Internet, miles de videos que muestran toda clase de trucos o ‘life hacks’ para hacer la vida de las personas un poco más sencilla. En esta ocasión un sujeto mostró uno muy útil para algunos casos particulares. ¿Quieres saber de qué trata? Sigue leyendo para que te enteres.

En los primeros segundos del video que se hizo viral se puede ver la mano de un hombre extendida, pero en uno de sus dedos se aprecia un anillo atorado. Tan solo un instante después su amigo aparece en escena para intentar ayudarlo a sacar el objeto.

El hombre toma un hilo y comienza a amarrarlo fuertemente sobre el dedo de su compañero. A primera vista parece que su método no va a funcionar, pues no se ve nada fuera de lo común, pero un momento después amarra el hilo en parte de arriba y posteriormente comienza jalar lentamente un pedazo de este desde la parte de abajo.

Mira el video viral de YouTube

Al realizar este movimiento el hilo va saliendo del dedo del hombre junto al anillo. Solo unos pocos segundos bastaron para que este objeto salga por completo. Este curioso método mostrado en el video se hizo viral tras ser publicado en YouTube, generando todo tipo de reacciones entre miles de usuarios.

Algunos de los comentarios más destacados de la publicación de YouTube fueron: “Qué buen truco, me pasó eso una vez y tuve que ir al hospital a que me lo sacaran”, “Grandioso método, como para olvidar usar el jabón y aceite y macharse todo”, “Sin duda lo aplicaré si alguna vez me pasa a mí o a alguien conocido”, entre otros.