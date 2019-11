Hombre arriesga su vida para salvar a un conductor atrapado en su auto en llamas [VIDEO]

“Héroe sin capa”. Así calificaron los usuarios de YouTube el impactante episodio que protagonizó un hombre cuando conducía por una transitada avenida y vio a un auto en llamas en medio de la pista.

La insólita escena quedó registrada por una cámara de seguridad de la ciudad de Stafford, Estados Unidos, y se ha hecho viral en YouTube y otras redes sociales, luego de que el Departamento de bomberos de la localidad publicara las imágenes en su cuenta de Facebook.

En la grabación, que ya tiene miles de reproducciones en YouTube, se observa el momento exacto en que un automóvil se prende en llamas de forma intempestiva cuando se encontraba a mitad de una autopista.

Pero ahí no queda todo, como se ve en las imágenes virales, uno de los vehículos que transitaba por una de las vías de la avenida en sentido contrario se detiene a pocos metros del auto en llamas y su conductor baja rápidamente para luego correr hacia el siniestro y rescatar al hombre que se encontraba dentro.

Edward Cyr es el nombre del conductor que se ha ganado la admiración de cientos de usuarios en YouTube, Facebook, y otras redes, luego de ver su valiente hazaña a través de la grabación de la cámara de seguridad.

Mira el video viral:

“El 1 de noviembre aproximadamente a las 6:50 p.m. se realizó un increíble acto de valentía.En una noche común en la que iba a cenar con su esposa, Edward Cyr realizó un acto muy heroico. Arriesgando su seguridad y su vida, sacó al conductor de un auto en llamas que explotó al doblar la esquina. Ha salvado al Sr. Glennwood Little de quemarse dentro de su vehículo. Las palabras no pueden describir este acto. Fue capturado en un video de cámara de seguridad del Ayuntamiento de Stafford. Sr. Cyr, usted es un héroe”, se lee en la descripción del video que compartió el Departamento de Stafford y que no tardó en hacerse viral en Facebook y YouTube.