Perros fingen estar dormidos para sorprender a su dueño cuando este se prepara comida [VIDEO]

Dos graciosos perros han hecho reír a cientos de usuarios en Facebook, luego de que se publicara un video casero que muestra el hilarante desenlace que protagonizaron los canes cuando su dueño fue a la cocina para prepararse su desayuno tras vigilar que estos estaban supuéstamente dormidos.

El divertido episodio quedó registrado en una singular grabación que se ha hecho viral y ha desatado más de una carcajada en Facebook.

El autor del clip viral de Facebook contó que vio a sus perros profundamente dormidos, por lo que aprovechó la oportunidad para ir a la cocina en busca de alimentos para su desayuno, sin imaginar que sus mascotas lo sorprenderían de forma intempestiva tras escuchar los ruidos del empaque de uno de los productos que sacó de la refrigeradora.

Como se ve en la grabación viral de Facebook, el hombre se dirige sigilosamente hacia la cocina de la casa para evitar despertar a sus perros, que, aparentemente, se encuentran en plena siesta en la sala. Sin embargo, cuando se da la vuelta tras sacar el queso envasado de la refrigeradora se topa cara a cara con sus dos perros, que lo esperan sentados en la puerta de la cocina.

El gracioso desenlace no tardó en hacerse viral en las redes, causando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de Facebook, quienes compartieron la grabación destacando la hilarante conducta de los perros, a los que compararon con sus mascotas.

Mira el video viral:

“Amigo, me pasa siempre. No hago ruido y voltear ya está sentado viendo que voy hacer”. “Yo creo que esto es en todas las casas donde hay animalitos. A mí me pasa lo mismo. No me puedo comer algo a gusto, porque están ahí en un segundo un lado mío con su carita de tengo hambre... convídame”. Esto fue lo que escribieron algunos usuarios de Facebook luego de ver el video.