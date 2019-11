Perrito sale de paseo con su dueño en bicicleta y reacción enternece en redes [VIDEO]

Un video popularizado en la red social Facebook ha conmovido a los cibernautas por la audacia de una mascota para salir a pasear en bicicleta con su dueño.

En las redes sociales, se hizo viral la grabación del adorable perrito, que espera muy entusiasmado a su pequeño propietario. Al parecer, el animal está acostumbrado a los viajes con su dueño, y luce con mucha tranquilidad esperando a que el niño se suba a la bicicleta y paseen juntos.

En las imágenes subidas a la plataforma Facebook, se visualiza al can preparado y recargado sobre el manubrio del vehículo de dos ruedas.

La mascota coloca sus patitas sobre el timón de la bicicleta y al parecer, no parece estar incómodo viajando de esta forma. En el video viralizado en Facebook, se aprecia al niño subirse al transporte y los dos se van de paseo muy felices.

Las imágenes han generado más de 500 comentarios de los usuarios de las redes sociales como Facebook a favor y en contra el accionar del niño. “La inocencia del niño no lo hace pensar que su lomito puede sufrir un accidente, pero aun así me encantó ver como lo trata, con mucho amor al hacerse acompañar por el en su bici”. “Sin duda el lazo de amistad entre un niño y su perro es el más fuerte, por eso este pequeño no duda en llevar a todos lados a su lomito ¡Hasta en bicicleta!”.

Las grabaciones en Facebook han superado los 2 mil ‘me gusta” y ha alcanzado los 2 millones de visualizaciones en solo dos días de publicación.