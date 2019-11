Furioso pavo ataca y persigue a camión postal cada vez que entra en su vecindario [VIDEO]

A través de Facebook se ha publicado un video que se ha vuelto viral y ha hecho reír a miles de usuarios, pues muestra el momento exacto en el que un furioso pavo persigue por varias cuadras a un camión postal cuando este ingresa a su vecindario en Wisconsin, Estados Unidos. La particular grabación no tardó en hacerse tendencia en distintas redes sociales.

A diario se puede ver en Facebook, y otras plataformas de Internet, miles de videos que tienen como protagonistas a diversos animales en toda clase de situaciones. Algunos de estos momentos son conmovedores, triste y otros divertidos, como en esta situación. ¿Qué pasó exactamente? Sigue leyendo para que te enteres de todo.

Una mujer, quien se encontraba manejando por su vecindario para llegar a casa, se topó con esta peculiar escena protagonizada por un pavo y un camión postal, por lo que no dudó en grabar el momento con su celular para luego compartirlo por toda la red.

En los primeros segundos del video que se hizo viral en Facebook se puede ver como la furiosa ave se acerca hasta el vehículo cada vez que se encuentra entregando la correspondencia en los buzones del barrio. Cada vez que el camión avanza hacia la siguiente casa, el pavo corre enojado tras este.

Mira el video viral de Facebook

Esto mismo se repite durante todo el recorrido del camión de servicio postal por aquel barrio. La usuaria que publicó este video viral en su cuenta de Facebook añadió que el ave viene persiguiendo al vehículo desde hace más de 3 veces, sin embargo, su conducta se ha tornado agresiva en las últimas semanas.

Este clip no tardó en generar todo tipo de reacciones entre miles de usuarios de Facebook. Algunos de los comentarios más destacados del video fueron: “Qué pavo tan pesado, no soportaría que me persigan cada vez que voy a un lugar”, “Me morí de risa. Qué ocurrente la conducta del ave”, entre otros,