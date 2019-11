Mesera se enoja con clientes que dejan poca propina y su peculiar insulto genera indignación en redes

Una imagen publicada en Facebook llamó la atención de los usuarios de las redes sociales ante los reclamos de una mesera por la ‘propina’ que le dejó uno de sus clientes.

La trabajadora, compartió en su cuenta de Facebook, la fotografía de un ticket en el que mostraba que el consumidor le dejó solo 86 pesos de propina por su servicio, a pesar de haber consumido más de 4 mil pesos en alimentos.

A través de Facebook, la joven se quejó por el dinero dejado por uno de sus comensales en su trabajo y decidió calificar de “gatos” a los clientes que atendió. “Me dejaron 86 de propina, si no tiene para pagar un servicio, no salgan a restaurantes amigos. Pidan en su casita, para llevar y tomen en su casa. No tengo por qué andar pagando su servicio, gatos”.

El hecho causó que los usuarios de la famosa red social Facebook muestren su molestia y aseguraron que la trabajadora no debe exigir un pago extra por su servicio. “La propina es voluntaria y no debe haber un porcentaje forzoso. Otro usuario, le pidió a la chica que “Analice la manera en la que desarrolla su labor, pues posiblemente ese fue un factor clave para la cantidad de propina”.

Otro de los usuarios de Facebook, pidió a la muchacha que exija a sus jefes un mejor salario para que no critiqué la voluntad de sus clientes. Además, le recomendó un mejor servicio para conseguir más ‘propinas’. Dijo, que en Asia es una falta de respeto la exigencia de la dádiva.

La publicación no tardó en hacerse viral, y en cuestión se minutos logró 11 mil ‘me gusta’. Además, ha sido compartido más de 17 mil veces, desatando toda clase de comentarios por los usuarios de las redes sociales como Facebook.