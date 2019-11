Joven militar regresa de la guerra y protagoniza conmovedor reencuentro con su perro [VIDEO]

Una joven militar y su perro protagonizaron un emocionante video que ha conmovido a cientos de usuarios de YouTube, al mostrar el épico reencuentro que tuvieron luego de no verse por varios meses.

El emotivo episodio quedó registrado en una grabación que se ha hecho viral en las redes, tras ser compartido a través de YouTube y otras redes.

La joven protagonista del clip viral había regresado a su casa después de tiempo, luego de haber estado en el ejército, y el primero que salió para recibirla fue su perro, pero este tuvo una extraña conducta cuando la vio.

En las imágenes, que ya tienen más de 29 000 reproducciones en YouTube, se observa a la militar parada afuera de su casa llamando a su mascota, que sale rápidamente por la puerta tras escuchar su nombre. No obstante, cuando el can ve a la joven, se va corriendo y luego regresa para ladrarla, sin dejar que esta lo toque, como si se tratara de una persona extraña.

Pese al curioso comportamiento del can, el papá de la joven lo acerca a ella para que lo acaricie, y la conducta del perro cambia de forma radical. Como se ve en la grabación viral de YouTube, el animal deja de ladrar y se acurruca en la joven dejándose acariciar para luego empezar a saltar sobre esta.

Mira el video viral:

“Pensé en Murphy todos los días que estaba en el entrenamiento básico y en AIT. Creo que lo extrañé más que a mi familia porque sabía que él no sabía si alguna vez volvería… ¡No tenía idea de que Murphy reaccionaría de la misma manera que cuando finalmente llegué a casa! Cuando no me reconoció al principio, estaba tan desconsolada. El momento más feliz de mi vida fue cuando finalmente descubrió que era yo. Ha sido la luz de mi vida durante más de tres años y espero tener muchos más a su lado”, comentó la protagonista del clip en el video que fue compartido por la pagina ViralHog en su página de YouTube.