Joven pasa bochornoso momento en tienda tras probarse una bota [VIDEO]

Una joven ha desatado más de una carcajada en Facebook, luego de que compartiera a través de un video el bochornoso momento que pasó en una tienda de zapatos luego de medirse unas botas que le agradaban.

El curioso episodio quedó registrado en una singular grabación que se ha hecho viral en Facebook, luego de ser difundida por la propia joven protagonista del clip viral, de nombre Fer Robles.

Las imágenes, que ya tienen más de un millón de reproducciones en Facebook, muestran el insólito momento en el que la mujer es ayudada por unos trabajadores del local tras no poderse sacar la bota que se había probado en uno de sus pies.

Como se ve en la grabación y según describe la joven en su publicación de Facebook, uno de los cierres de la bota que se acababa de medir no funcionaba y no podía retirarla de su pie, por lo que tuvo que pedir ayuda para poder sacársela, sin percatarse de que la solución era más fácil de lo que imaginaba.

En el clip viral se ve la expresión de desconcierto de la joven cuando se da cuenta de que la bota -a la que el tuvieron que romperle un cierre con un alicate para poder extraerla de su pie- tiene otro zipper que funciona bien en el otro extremo.

Mira el video viral:

“Con la novedad de que fui a medirme unos zapatos a la súper tienda coppel y cuando quise quitármelo, el zipper no bajaba, llegaron hasta con taladro a romperlo, cuando me lo quiero quitar me doy cuenta de esto... Dios perdóname por ser tan despistada”, escribió la joven en la publicación de Facebook donde compartió el video que no tardó en hacerse viral en las redes.