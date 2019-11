Perro demuestra su talento en el fútbol con sorprendentes “regates” y se vuelve viral [VIDEO]

Sus movimientos causaron revuelo en redes sociales. Recientemente, vía Facebook, se volvió viral un video que exhibe el momento preciso en que un joven y su mascota, un perro, protagonizaron un ‘duelo’ de fútbol, generando diversas reacciones en los usuarios.

Conforme se puede apreciar en el video viral de Facebook, el comentado hecho sucedió durante una cálida mañana donde el firmamento se encontraba despejado y el sol bañaba con su luz todo el parque de una ciudad de California, ubicada en Estados Unidos.

Motivo por lo cual, un joven determinó acudir con su perro al patio de su casa para jugar fútbol juntos, sin embargo, no vaticinó que viviría un episodio que convertiría viral en diferentes comunidades virtuales. “Pocas veces he visto a un perro divertirse tanto con un balón”, comentó un internauta.

Cuando el muchacho pateó el balón, su perro corrió velozmente y dominó el balón con una pericia sobre el deporte que sorprendió a su dueño, quien no escatimó en divulgar su grabación y recibir muestras de admiración hacia su pequeño animal.

“Ese regate no lo hago yo ni con 10 años de práctica”. “Qué lindo perro, me encanta su forma de divertir”. “Qué maravilla de mascota, me recuerda a mi Rulfo”. “¡Cuánto talento en menos de 20 kilos!, fueron algunos de los comentarios acerca del video viral en Facebook.

Asimismo, la publicación de Facebook se convirtió ‘trending topic’ (‘tendencia’ en inglés) en países como México, España y Estados Unidos donde el video alcanzó miles de visualizaciones y cientos de compartidos.