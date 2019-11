Google Maps: visita restaurante de Canadá y se topa con un grupo de personas en extraña escena [FOTOS]

Gracias a las cámaras de Google Maps un usuario realizó un increíble descubrimiento que se volvió viral después de compartirlo en redes sociales. El joven se encontraba realizando un recorrido virtual por la calles de Canadá, cuando vio un conocido restaurante, sin imaginar que al ingresar se toparía con una extraña escena protagonizada por un grupo de personas.

Las imágenes provocaron que miles de usuarios de Facebook quedaran desconcertados, pues no es la primera vez que Google Maps esta clase de momentos extraños. Sigue leyendo para que te enteres todos los detalles de esta reciente historia.

Un chico estaba haciendo un visita virtual por Canadá, sin imaginar que al dar clic sobre un local hallaría una serie de imágenes que no parecían tener explicación. Las cámaras de la popular aplicación de mapas de Google captaron a un grupo de personas, quienes tenían un aspecto completamente extraño.

El usuario vio a un grupos de personas al interior del restaurante y se dio cuenta que las cámaras de Google Maps habían logrado acceder al lugar, por lo que decidió observar lo que había dentro. Resulta todos los que estaban en el recinto llevaban puestas máscaras de caballos, al mismo estilo de Bojack Horseman.

Al ver esto, se llevó una enorme sorpresa, pues no esperó toparse con una escena así en el restaurante. El usuario no dudó en hacer capturas de pantallas del suceso para luego publicarlas en redes sociales. Las fotografías no tardaron en convertirse en tendencia, generando todo tipo de reacciones entres miles de cibernautas.

Algunos de los comentarios destacados de los internautas, luego de ser testigos del hecho captado por Google Maps, fueron: “Qué rayos acabo de ver. ¿Por qué todos estaban usando esa máscara de caballo”, “Qué escena tan perturbadora, entrar a un restaurante y encontrarte con persona con esa máscara”, entre otros.

En la parte superior podrás revisar estas insólitas imágenes que aún siguen disponibles en Google Maps.

