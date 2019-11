Pequeño perro arremete contra otro can y testigo capto inesperado final [VIDEO]

El final dejó a más de uno sorprendido. En Facebook se volvió viral un singular video que es protagonizado por un “atrevido” perro que no duda un momento en “atacar” a otro can que le triplica en peso y tamaño.

Debido al inusitado desenlace que presenta el video viral de Facebook, miles de internautas terminaron sorprendidos, pues aseguran, “no esperaban que el enorme perro reaccione de tal manera”.

Asimismo, el archivo audiovisual de Facebook se volvió ‘trending topic’ (‘tendencias’, en inglés), pese a su pocos minutos de duración en redes sociales de diferentes países, tales como México, España y Estados Unidos.

"You want a piece of me big boi?!?"🙈 pic.twitter.com/ajY2fFUMC5 — The Puppies Club (@thepuppiesclub) 14 de noviembre de 2019

Conforme se aprecia en la publicación de Facebook, todo sucedió un día soleado donde un grupo de personas acudieron a un parque junto a sus mascotas para aprovechar el buen clima del momento.

No obstante, llamó la atención de a uno de los presentes, que un menudo perro se topó con otro mamífero de su especie y muy por el contrario a lo que esperaban, el pequeño le empezó a ladrar.

Para suerte de la integridad del ‘osado’ perro, el otro animal no respondió con vehemencia a los ladridos y en lugar, se aproximó para jugar y juntos pasar un tierno momento que conmovió a miles de usuarios de Facebook.