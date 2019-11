Joven hace ‘terrible’ cosplay de Dr. Strange y fans se ríes del resultado [FOTOS]

Las imágenes generaron diversas reacciones. Recientemente, un joven se ha convertido en motivo de mofa para miles de internautas y fanáticos del personaje de Marvel, Doctor Strange. Luego de publicar en Facebook y otras redes sociales el resultado de un singular cosplay sobre el superhéroe.

Anucha Saengchart, así fue identificado el ‘artista’ que recientemente remeció Facebook, Instagram y demás comunidades virtuales al exhibir el inusitado resultado de su cosplay sobre el personaje de Marvel.

Asimismo, las imágenes fueron ‘tendencia’ en redes sociales de diferentes países, tales como México, España y Estados Unidos. “He visto muchos cosplays sobre Dr. Strange, sin embargo, ninguno como este”, comentó un usuario.

Doctor Strange es un superhéroe que aparece en los cómics divulgado por Marvel Comics, su primera difusión fue el 10 de julio de 1963. Además, fue creado por el escritor y productor Stan Lee en colaboración con el artista Steve Ditko.

Doctor Strange in the Multiverse of the Madness es una próxima película de Estados Unidos sobre el “Capitán Universo”, su producción fue oficializado en la Convención Internacional de Cómics de San Diego celebrado en julio del presente año.

La expectativa por la película, que será protagonizada nuevamente por Bennedict Cumberbach, es enorme, según las publicaciones en Facebook y demás plataformas virtuales. Además, se confirmó como productor a Kevin Feige y guion a Jade Barlett.

Para apreciar las fotografías, solamente debe dirigirse hacia las galería ubicada en la parte superior de la nota y deslizas las imágenes que fueron viral en Facebook.