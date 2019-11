Perro nació con la cola en la cabeza, fue abandonado y ahora todos lo adoran [VIDEO]

Temeroso y sucio. Así fue encontrado un cachorro con una anomalía genética muy particular en su rostro que llamó la atención de propios y extraños. El ‘perrito’ nació con una cola en el centro de su cabeza, pero su vida dio un radical cambio y se convirtió en toda una sensación de Facebook.

Una calle de Estados Unidos se convirtió en escenario del conmovedor rescate de un pequeño ‘perrito’ por una organización de animales con necesidades especiales llamada “Mac’s Mission”, que encontró al cachorro con una lesión en su pata, junto con otro perro ‘vagabundo’. Ambos fueron rescatados.

Un ‘detalle’ que enamora

El personal del centro de rescate nombró al adorable perrito como “Narwhal, el pequeño unicornio peludo mágico” y que en cuestión de horas, sus fotografías sumaron un enorme número de admiradores en Facebook con la página “Mac the pitbull”.

Los veterinarios que revisaron al cachorro aseguraron que no había necesidad de sacar la cola extra, ya que no sentía dolor alguno. “¡Honestamente, la cola lo hace aún más lindo! ¡Y qué gran noticia es que no está causando ningún problema allá arriba!”, dijo un especialista.

No es el único

Con el transcurso del tiempo, ese no fue el único caso, donde un alma caritativa rescató a un otro perro en completo estado de abandono llamado “Arbuckle”; Jane Lynch, una joven actriz de Estados Unidos, es la mujer que encontró al animal en la calle y quien decidió darle una segunda oportunidad en esta vida.

El animal fue rescatado con un gran problema de sobrepeso, el cual le dificultaba no solo el movimiento de su cuerpo, sino también el funcionamiento de algunos órganos. Luego de varios meses, la mujer compartió en Facebook las fotografías que retrata parte de la transformación que sufrió el perro a través de una dieta balanceado, que lo hizo lucir sensacional.