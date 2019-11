Perro llama la atención de su dueña con curiosa conducta para pedir que lo acaricien [VIDEO]

Un perro de raza akita japonés ha causado sensación en YouTube y otras redes, luego de que se difundiera un video que muestra su particular forma de llamar la atención de su dueña al ver que esta lo ignoraba para darle de comer a su bebé.

El gracioso episodio quedó registrado en una graciosa grabación que se ha hecho tendencia en YouTube, Twitter y otras redes.

En las imágenes, que ya tienen miles de reproducciones en YouTube, se observa el momento exacto en que el perro protagonista del clip extiende su pata y le rasca el brazo a su dueña justo cuando esta intenta darle de comer a su bebé, a quien carga en brazos.

Como se ve en el clip viral de YouTube, la mujer voltea a ver inmediatamente al can, mientras este le sigue rascando el brazo, y le acaricia el pecho para que se quede tranquilo. Sin embargo, cuando la joven intenta retomar su actividad, el can no la deja y la vuelve a molestar rascándole el antebrazo con su pata para que esta lo vuelva a acariciar.

El curioso video no tardó en hacerse viral en las redes, desatando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de YouTube, quienes compartieron las imágenes y expresaron su emoción por la tierna conducta del can, señalando que, quizá, este buscaba llamar la atención de su dueña al ver que ella lo ignoraba para darle de comer a su bebé.

Mira el video viral:

En tanto, otros usuarios de YouTube calificaron el singular comportamiento del perro como una forma de pedir que la mujer también lo alimente.